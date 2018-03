Gurgel defende retirada da PEC 37 de pauta do Congresso O procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, defendeu nesta terça-feira, 18, a retirada de pauta da PEC 37/2011, Proposta de Emenda à Constituição que elimina poderes de investigação do Ministério Público. Gurgel afirmou, durante a reunião do Colégio de Procuradores da República, que é "impossível" discutir uma proposta alternativa ao texto em tramitação no Congresso em uma semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, marcou para o dia 26 a votação do texto. "O Ministério Público está unido em defesa de suas prerrogativas, que interessam sobretudo uma sociedade que está cansada da impunidade", disse.