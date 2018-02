Gurgel defende direito de procurador de investigar O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de os integrantes do Ministério Público realizarem investigações. Em parecer encaminhado ontem ao STF, Gurgel pede à Corte que rejeite uma ação na qual a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) questiona esse poder.