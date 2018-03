Gurgel critica PF na apuração do mensalão do DEM O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, reclamou hoje da demora da Polícia Federal em executar diligências que deveriam apurar o esquema do mensalão do DEM. O esquema de desvio de recursos públicos teve o suposto envolvimento do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, que chegou a ser preso. "Tivemos realmente uma série de dificuldades com a Polícia Federal, atrasos de perícias e tudo mais. Ainda há uma série de diligências pendentes, mas a gente espera conseguir resolver isso e ter condições realmente de apresentar a nossa conclusão", disse o procurador.