Guimarães: é preciso votar no projeto sobre royalties

Guimarães disse que vai defender, na reunião do colégio de líderes, que será realizada nesta terça, que a Casa vote ainda hoje tanto o projeto dos royalties para a educação quanto a proposta do deputado Mendonça Filho (DEM-PE) que desonera tributos federais do transporte público.

Perguntado sobre as alterações que o relator do projeto dos royalties, deputado André Figueiredo (PDT-CE), anunciou, Guimarães disse que as mudanças não foram suficientemente discutidas. "Será difícil acertar qualquer coisa que esteja fora do texto do governo", disse.