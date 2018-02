Guimarães: Congresso deve reagir 'à altura' contra EUA Após encontro com o vice-presidente Michel Temer e a chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o líder do PT na Câmara, José Guimarães (CE), disse nesta segunda-feira, 2, que o governo espera que o Congresso também reaja "à altura" contra a espionagem dos Estados Unidos. De acordo com Guimarães, a presidente Dilma Rousseff ficou "indignada " com o episódio. "Ela não vai deixar isso por menos", afirmou.