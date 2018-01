Guilherme de Pádua tem habeas-corpus negado

A Câmara Especial de Férias doTribunal de Justiça de Minas negou hoje pedido de habeas-corpusfeito pelos defensores públicos do ex-ator Guilherme de Pádua, condenado em 1992 a 19 anos de prisão pelo assassinato da atriz Daniela Perez. Mesmo assim, a pena de Guilherme, que está emliberdade condicional desde 1999 - ele mora, trabalha e estudaem Belo Horizonte -, extingue-se definitivamente no dia 21 deabril deste ano, uma década antes do prazo inicial. Segundo o defensor Rodrigo Zamprogno, a sentença haviasido comutada (reduzida) de 19 para pouco mais de 14 anos em2000.

A decisão da Justiça foi baseada em um decreto presidencial do ano anterior, que previa benefícios para presos que já tivessem cumprido seis anos de pena e que tivessem bom comportamento, entre outros requisitos.

Em dezembro do anopassado, a Defensoria Pública entrou com novo pedido decomutação, desta vez baseada em decretos federais semelhantes de1997 e 1998. Mais uma vez, o juiz da Vara de Execuções Criminais dacapital, Cássio Salomé, concedeu o benefício, fixando a extinçãoda sentença para abril. O que a Defensoria tentou obter, noTribunal de Justiça, foi um recálculo da comutação obtida emdezembro.

Para o advogado, Zamprogno o juiz havia cometido errosao estimar a redução da pena e Guilherme deveria ser soltoimediatamente. "Foi este pedido de habeas-corpus que foi negadopelo Tribunal de Justiça, mas o fim da sentença está mantido emcaráter irrevogável para 21 de abril, pois os novos pedidos decomutação transitaram em julgado", explicou.