Guerra: 'Preocupação é do PT sem o Lula, é com Dilma' Os presidentes do PT, José Eduardo Dutra, e do PSDB, Sérgio Guerra, debatem hoje no Grupo Estado as propostas e planos de governo dos seus partidos, com foco nas diferenças ideológicas e programáticas. No debate, o tucano disse que a preocupação de sua legenda não é tanto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A preocupação é do PT sem o Lula, é com a Dilma (presidenciável da legenda, ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff)", destacou.