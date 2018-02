Guerra exalta FHC e Serra em convenção do PSDB O agora ex-presidente do PSDB, Sérgio Guerra, exaltou neste sábado (18) o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e ao ex-governador de São Paulo, José Serra. Durante seu discurso na convenção do partido que confirmou por ampla maioria o senador Aécio Neves na presidência do partido, ele pregou a união da sigla. Guerra disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso desenvolveu "uma trilha para que o Brasil prosperasse".