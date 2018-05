Guerra entre tucanos e PT agita interior

O PSDB e o PT travam na coxia do cenário eleitoral de São Paulo uma batalha pelo comando de municípios do interior paulista considerados estratégicos. Levantamento realizado em 34 municípios paulistas onde os tucanos lançaram candidatura própria revela que, ao menos por enquanto, as duas maiores forças políticas do Estado travam uma disputa equilibrada, tanto em cidades pequenas como naquelas com mais de 200 mil habitantes, em que poderá haver segundo turno. De acordo com as últimas pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, PT e PSDB lideram a corrida municipal em dez cidades, cada um, e duelam em outras três, onde os números mostram um empate técnico entre o candidato tucano e o petista. Nos demais 11 municípios incluídos no levantamento, são os adversários que estão na frente e ameaçam derrotar os dois partidos. Independentemente da briga pelo interior de São Paulo, o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), e a direção nacional do PT estão de acordo na avaliação de que é o resultado da capital que vai determinar que partido saiu vencedor das eleições municipais. Guerra antecipa, no entanto, que já está satisfeito com o desempenho dos correligionários em território paulista e no resto do País. Ele entende que os tucanos puseram abaixo a tese de que o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria decisivo na campanha. "Tem tanto adversário exibindo santinho com um retrato ao lado do presidente que o apoio presidencial ficou vulgarizado em São Paulo e Brasil afora", avalia. Com isto, analisa, reduziu-se o peso da popularidade de Lula sobre a campanha municipal, o que a seu ver acaba favorecendo a oposição. "Tanto é verdade que o presidente esteve em São Paulo fazendo campanha para a Marta e ela caiu nas pesquisas. Evidente que não foi culpa do Lula, mas o fato é que a presença dele também não a fez ganhar pontos", diz Guerra. A disputa renhida entre petistas e tucanos travada na capital se reproduz no interior. Em Diadema, as pesquisas indicam que o segundo turno é certo, mas o PT leva vantagem. A última consulta do Ibope mostra que o petista Mário Reali subiu dez pontos porcentuais em um mês, atingindo 40% das intenções de voto e superando o tucano José Augusto, que perdeu cinco pontos e ficou com 35%. Em São Carlos e São Bernardo, apenas dois pontos porcentuais separam os candidatos do PT e do PSDB, dentro da margem de erro de quatro pontos. A julgar pelo que apontam as pesquisas de intenção de voto, o quadro paulista é semelhante ao cenário nacional. O PT lançou candidato próprio em 18 das 26 capitais e lidera a campanha em sete delas. Mas uma análise da performance eleitoral de tucanos e petistas nas 11 capitais em que o PSDB disputa a prefeitura com o cabeça de chapa também mostra números equilibrados.