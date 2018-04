Guerra: encontro de Serra e Aécio é sinal de 'unidade'

O senador espera Serra e Aécio para uma série de eventos no Recife. Os dois deverão se encontrar com deputados federais e estaduais, prefeitos e vereadores da região. Além disso, no decorrer da agenda, haverá conversas com líderes de outros partidos, como o senador Jarbas Vasconcellos (PMDB), o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e o deputado Raul Jungmann (PPS). O encontro entre os dois, que contou com ajuda do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é visto com expectativa. ?É um primeiro passo para que se entendam. Se resolverem mesmo ser candidatos, faremos prévias, é a maneira mais democrática?, disse o senador Arthur Virgílio (AM).

A agenda começa às 19 horas no lançamento do livro "Daquilo que eu sei - Tancredo e a transição democrática", do ex-deputado e ex-ministro da Justiça Fernando Lyra. Depois, às 20 horas, haverá a inauguração do auditório Ruth Cardoso, na sede do PSDB no Recife. Foram convidadas para esse evento cerca de 250 pessoas, que ouvirão discursos de Serra, Aécio e da prefeita Judite Botafogo, do município de Lagoa do Carro. Numa eleição em que o adversário deve ser uma mulher - a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT) -, o partido quer prestigiar líderes femininas. O último compromisso será um jantar na casa do senador Guerra, para o qual foram convidados deputados federais e estaduais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.