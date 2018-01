Guerra diz que não é possível comemorar alta do PIB O presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra (PE), divulgou nota oficial em que analisa o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) anunciado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Infelizmente, não podemos comemorar o crescimento do PIB como deveríamos. Os 7,5% seriam uma boa taxa de crescimento se os problemas estruturais da economia brasileira não estivessem aparecendo", criticou o dirigente tucano.