Guerra diz estar surpreso com pesquisa da CNI/Ibope O presidente nacional do PSDB e coordenador da campanha de José Serra à Presidência, senador Sérgio Guerra (PE), se disse surpreso com o resultado da pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje. No levantamento, o tucano aparece com 35% das intenções de voto e a candidata governista, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT), com 40%. "O resultado nos surpreende e não é consistente com outros levantamentos. Mas o fato concreto é que devemos refletir", disse. "Eu não brigo com pesquisa. As informações têm de ser avaliadas, mas não tenho dúvida nenhuma de que crescemos", acrescentou.