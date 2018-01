Guerra critica possível desfiliação de Kassab do DEM Ressaltando que não acredita em "movimento partidário cujo fundamento seja driblar as limitações ou driblar a lei", o presidente nacional do PSDB, deputado federal Sérgio Guerra (PE), criticou hoje a possível desfiliação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do DEM. Embora tenha dito que caso Kassab deixe o "contexto" do PSDB, isso trará evidente prejuízo para os tucanos, Guerra sugeriu que as expectativas em relação ao movimento do prefeito paulistano são exageradas.