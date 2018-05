Guerra compara crescimento no governo Lula e no FHC

Lula se gaba ainda de ter reduzido os juros, mas omite que o mundo inteiro reduziu seus juros muito mais do que o Brasil e que continuamos a exibir a maior taxa de juros real do universo. "Lula fala mal do neoliberalismo e faz de conta que o Banco Central Brasileiro, cuja diretoria é inteiramente nomeada pelo presidente da República, hoje é pouco mais que um departamento da Febraban, e que os grandes bancos privados nunca, mas nunca mesmo, ganharam tanto dinheiro quando do governo do PT."

Guerra ainda criticou a candidatura da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à presidência da República. Na opinião do senador, ontem, na cerimônia do marco regulatório do pré-sal, Dilma "para variar, disse coisas incompreensíveis e numa retórica de iniciante na política".