Guerra cobra explicações de Dilma sobre suposto dossiê

Sérgio Guerra, que também é coordenador político da campanha de Serra, afirmou ainda que esse tipo de ação, além de ser ilegal, "é vergonhosa, indecente e coisa de gente safada". As declarações foram feitas hoje em Brasília depois de reunião com a bancada tucana na sede do PSDB para definir mobilização para a convenção do partido, marcada para o próximo dia 12, em Salvador.

Reportagem publicada na última edição da revista Veja conta que um grupo dentro da campanha da petista teria ensaiado a produção de um dossiê para atingir José Serra.