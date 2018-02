Guerra anuncia pré-candidatura a deputado federal O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), anunciou hoje sua desistência em concorrer a mais um mandato no Senado. Guerra decidiu disputar uma cadeira de deputado federal para dedicar mais tempo à coordenação da campanha do presidenciável tucano, José Serra. O senador declarou ainda apoio à pré-candidatura de Jarbas Vasconcelos (PMDB) ao governo de Pernambuco, também anunciada hoje. Guerra esteve ao lado de Jarbas durante o anúncio do peemedebista nesta tarde, no Recife.