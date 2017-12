Guarujá se prepara para receber Lula nesta sexta-feira A cidade de Guarujá, no litoral paulista, se prepara para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve passar dez dias no litoral paulista a partir desta sexta-feira. O presidente Lula e a primeira-dama, Marisa Letícia, ficarão hospedados no quartel da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, no Morro do Monduba, onde está instalado o Forte dos Andradas. Nesse período, o Palácio do Planalto ficará sob o comando do vice, José Alencar. Na tarde de quinta-feira, militares da área de Saúde visitaram o hospital Santo Amaro e inspecionaram o local. Trata-se de um procedimento de praxe, realizado antes de visitas presidenciais. Uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi reservada e uma ambulância foi colocada à disposição do presidente, caso seja necessário. O hospital possui 360 leitos e é o maior da cidade. O quartel onde Lula ficará hospedado, que é de uso restrito das Forças Armadas, foi escolhido por razões de segurança. Outra opção do presidente era Aratu, próximo de Salvador, e na Restinga da Marambaia, perto do Rio.