Guarda Civil faz greve de advertência a partir da zero hora desta quarta A partir da meia-noite desta quarta-feira, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo entra em greve. A paralisação, que tem caráter de advertência, vai ocorrer por 24 horas, terminando à zero hora de Quinta. "Pedimos a saída imediata do coronel Alberto Silveira. Caso isso não aconteça vamos organizar uma nova greve", disse Carlos Matos, presidente do Sindicato dos Guardas Civis Municipais. A insatisfação contra o coronel Alberto Silveira, que coordena a GCM, é por conta de uma entrevista que ele deu na sexta-feira, para uma rádio de São Paulo, dizendo que a GCM não tem poder polícia, e que a Guarda não tem competência para zelar pela população. "Isso é um absurdo. Ficamos, inclusive, expostos diante dos marginais, que podem contestar a nossa ação", disse Matos, sobre a declaração de que a GCM não exerce autoridade policial. Segundo o presidente do Sindicato, todos os guardas vão aderir a paralisação. "Vamos sair apenas em caso de emergência, pois seria o fim a população pagar por um ato de um inconseqüente".