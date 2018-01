Guarapari (ES) terá nova eleição para prefeito neste domingo

Neste domingo (3), os eleitores de Guarapari, cidade litorânea do Espírito Santo, voltam às urnas para escolher seu novo prefeito. Esta será a primeira eleição suplementar após o pleito de 2012 e irá custar R$ 50 mil aos cofres públicos.

Além de Guarapari, já estão agendadas novas eleições em 18 municípios, sendo quatro cidades de Santa Catarina, quatro de Minas Gerais, três do Rio Grande do Sul, duas do Mato Grosso do Sul, duas na Bahia e uma no Paraná, Amapá e Rio Grande do Norte.

Em todos esses municípios, as eleições foram anuladas porque os candidatos que tiveram suas candidaturas indeferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral obtiveram mais de 50% dos votos válidos. Quando isso acontece, o segundo colocado não pode assumir o cargo. Por enquanto, quem está no comando dessas cidades é o presidente das câmaras de vereadores.

A eleição de 2012 foi a primeira a ser realizada após a criação da Lei da Ficha Limpa. Aprovada em 2010, a norma endureceu as regras para que um político pudesse se candidatar.

Guarapari. Cinco candidatos irão concorrer a prefeitura de Guarapari. Carlos Von Schilgen (PSL), Wederson Brambati Maioli (PV), Elizabeth Yazeji Hadad (PHS), Orly Gomes da Silva (DEM) e Ricardo Rosetti Conde (PSB). Segundo o TSE, estão aptas a votar 82.961 pessoas.

O candidato que conquistou mais votos em Guarapari, Edson Magalhães (PPS), foi barrado porque concorria ao terceiro mandato, segundo entendimento da Justiça Eleitoral. Em 2006, ele era vice-prefeito e assumiu a administração da cidade após a cassação do então prefeito. Eleito em 2008, conseguiu se reeleger em 2012, mas sua posse foi barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES).

Veja abaixo o calendário das novas eleições:

03/02/2013

Guarapari-ES

03/03/2013

Erechim-RS

Eugênio de Castro-RS

Novo Hamburgo-RS

Sidrolândia-MS

Camamu-BA

Balneário Rincão-SC

Campo Erê-SC

Criciúma-SC

Tangará-SC

Bonito-MS

07/04/2013

Pedra Branca do Amaparí-AP

São João do Paraíso-MG

Biquinhas-MG

Diamantina-MG

Cachoeira Dourada-MG

Joaquim Távora-PR

Serra do Mel-RN

Muquém do São Francisco-BA