Guaranys continuará no comando da Anac até 2016 O diretor-geral da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Marcelo Pacheco dos Guaranys, continuará no comando da Agência até 19 de março de 2016. Ele está no cargo desde julho de 2011. A recondução de Guaranys ao cargo está em decreto assinado pela presidente Dilma Rousseff e o ministro de Aviação Civil, Moreira Franco, publicado na edição desta quinta-feira, 11, no Diário Oficial da União.