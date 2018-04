Grupos invadem fazenda do Opportunity no Pará

Cerca de cem pessoas invadiram nesta manhã a Fazenda Espírito Santo, no município de Xinguara, sul do Pará. A Delegacia de Conflitos Agrários (Deca) de Marabá confirmou a informação e enviou equipes à fazenda, que pertence à Agropecuária Santa Bárbara, ligada ao Opportunity e ao sócio-fundador do grupo, Daniel Dantas. Segundo o gerente da fazenda, Oscar Doller, os invasores chegaram por volta das 4 horas da manhã em dois ônibus e uma van, portando armas de fogo. Ainda segundo Doller, até as 9 horas, cinco pessoas foram mantidas reféns: dois porteiros, a esposa de um deles e dois seguranças. Outros dois grupos chegaram às 7 horas dirigindo motos. Três acampamentos foram armados na fazenda, que já está toda demarcada, de acordo com Doller. Cerca de 350 pessoas, entre funcionários e familiares, estariam sendo ameaçadas pelos grileiros, mas ninguém foi ferido, conforme o relato de Doller. Ele afirmou que a polícia esteve no local e conversou com os invasores, mas eles não foram presos e, segundo Doller, permanecem na fazenda. "O clima é de terror e de medo. Quando a polícia esteve aqui, eles esconderam as armas, e bastou os policiais deixarem a fazenda para que eles voltassem a nos ameaçar", disse Doller, em entrevista concedida por telefone à Agência Estado. Mas, segundo o gerente, ninguém havia sido ferido. O gerente da fazenda contou que uma parte do grupo diz pertencer ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e que outros se identificam como integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Pará (Fetagri). Até às 18h50 (de Brasília), não havia sido possível contatar o MST e a Fetagri para confirmar a informação. A reportagem tentou ouvir o delegado Alberoni, que esteve na fazenda, para obter mais informações sobre o conflito, mas por se tratar de área rural, o celular estava fora da área de serviço. Segundo informações da delegacia de Marabá, policiais estiveram na fazenda ontem porque os grupos já ameaçavam invadi-la. A Agropecuária Santa Bárbara tem um dos maiores rebanhos do País e é considerada um dos principais players do setor.