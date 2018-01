Grupos de trabalho farão programa definitivo do PSD

O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (DEM), disse nesta segunda-feira, 21, que, a partir de agora, após o lançamento do PSD, grupos de trabalho vão formular o programa definitivo do partido, que deve estar pronto até agosto. O mês, de acordo com Afif Domingos, é o prazo para que a legenda seja registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), podendo, assim, participar das eleições municipais de 2012.

Ele fez as declarações após o anúncio do estatuto da sigla, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Ainda que os mandamentos da nova agremiação guardem algumas semelhanças com os do DEM, Afif Domingos ressaltou que o que muda é a maneira de o partido atuar. O vice-governador de São Paulo disse ainda que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), é informado sobre esse movimento político. "O meu atrito é com o DEM, e não com o PSDB."