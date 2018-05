Grupos contra e pró-impeachment de Dilma fazem manifestação em frente à ONU

NOVA YORK - Grupos contrários e favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff fazem manifestação nesta sexta-feira na frente das Nações Unidas (ONU) em Nova York, onde a presidente brasileira faz discurso na manhã desta sexta-feira. Cerca de 30 pessoas contra o impedimento seguravam cartazes com frases como "democracia do Brasil sob ataque". O grupo a favor do impeachment era menor, com cerca de dez pessoas. Em uma das faixas se lia "Dilma é uma criminosa. Impedimento agora".

Dilma chegou ontem à noite em Nova York e foi recebida por cerca de 40 manifestantes contra o impeachment na porta da residência do embaixador do Brasil na ONU, Antonio Patriota, onde está hospedada. A presidente brasileira fará discurso na plenária da ONU por volta das 10h (de Brasília).