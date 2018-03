Grupo usa dados do governo para cobrar transparência

Do esforço conjunto saíram iniciativas para facilitar a compreensão e o acompanhamento da tramitação de projetos no Congresso e para expor as relações entre empresas e políticos, entre outras. "Somos ativistas pela transparência, pelos dados abertos e por novas formas de fazer política", disse Daniela Silva, uma das coordenadoras da entidade, à qual cerca de 500 pessoas estão ligadas.

Um dos sites que o grupo criou nos últimos dias é o "Otoridades - Você sabe com quem está falando?", um veículo para denúncias de abuso de autoridade, que fica no endereço http://otoridades.com.br.

Diego Casaes, também militante da organização, enumerou outros projetos em fase de implementação, como o Cheque URL. Trata-se de um sistema no qual podem ser inseridos os links de notícias sobre as 700 maiores empresas do Brasil e verificar para quem elas fizeram doações em campanhas eleitorais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.