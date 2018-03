Grupo sem-terra desocupa área da União no RS

A área e as instalações do Lanagro são usadas para testes de vacinas contra a febre aftosa. Os sem-terra deixaram algumas portas e fechaduras arrombadas e veículos pichados com a sigla do movimento e a inscrição "Pátria Livre". O MST quer que os governos federal e estadual cumpram um programa de assentamento de mil famílias acampadas no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, pequenos produtores rurais ligados à Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) ocuparam o pátio e as escadas de acesso ao edifício da Receita Federal durante toda a manhã desta quarta-feira. Como não puderam entrar no prédio, os contribuintes com horário marcado terão de agendar novamente suas consultas ou procurar atendimento direto alegando urgência.

Os pequenos agricultores querem a liberação de verbas para as 60 mil famílias prejudicadas pela estiagem deste ano no Rio Grande do Sul. À tarde, os manifestantes foram ao Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, entregar uma carta de reivindicações e depois voltaram para suas cidades, no interior do Estado.