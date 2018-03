Grupo se une contra candidatura de Mario Covas Neto a presidente do PSDB municipal

Dois dos três tucanos que disputam a presidência do PSDB paulistano se uniram contra a candidatura do vereador Mario Covas Neto, o Zuzinha. O diretor de gestão da Companhia Paulista de Obras e Serviços, Fábio Lepique, foi escolhido o representante do grupo. Com 24 votos ele venceu, em uma disputa prévia, o deputado estadual Ramalho da Construção, que recebeu 23 votos.

Ambos, Ramalho e Lepique, fazem parte do grupo político liberado pelo ex-deputado José Aníbal, que hoje comanda politicamente o diretório municipal. O resultado é um revés para a pretensão do vereador Andrea Matarazzo de disputar a Prefeitura da capital no ano que vem. O vereador Mário Covas Neto apoia a pré-candidatura de Matarazzo, mas o grupo de Aníbal é contra.

O presidente do partido na capital será eleito no fim da tarde deste domingo, 31. O colégio eleitoral é formado por 71 membros, que são representantes dos diretórios zonais e de outras instâncias partidárias. Destes, 47 apoiarão Lepique. Os dois grupos vão se reunir agora. Há dois anos, o vereador Andrea Matarazzo disputou a presidência do partido na Capital e foi derrotado pelo mesmo grupo. e do deputado federal Bruno Covas promoveram uma eleição prévia para escolher o representante que disputará a vaga de dirigente da sigla na capital.