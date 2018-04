Grupo quer Dirceu no Diretório Nacional do PT Ao mesmo tempo em que pressionam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a liberar seu chefe de gabinete Gilberto Carvalho para presidir o PT, setores da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) querem que o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu volte à direção partidária, da qual se afastou pouco após o escândalo do mensalão. Os mais entusiasmados falam até em lançá-lo para presidente do PT, mas a tese predominante é a de que ele poderia ocupar uma vaga no Diretório Nacional da sigla.