Grupo queima pneus em frente à sede do PSB no RS Manifestantes queimaram pneus diante da sede estadual do PSB, em Porto Alegre, na madrugada de sábado, 21. O fogo se extinguiu na própria calçada, sem atingir o edifício, que fica na região central da cidade. Fragmentos de um bilhete encontrado pela perícia indicam que o ato pode ter tido motivações políticas porque contestava os partidos em geral. Dirigentes da sigla no Estado acreditam que os autores podem ter conexões com manifestantes que participaram dos protestos de junho em todo o País. Também consideram provável que o alvo tenha sido escolhido aleatoriamente. A polícia vai investigar o caso.