Grupo protesta em frente à casa de Temer em São Paulo e rua é isolada

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 20 pessoas fez há pouco um protesto em frente à residência do presidente da República em exercício, Michel Temer, na zona oeste da capital paulista. Empunhando cartazes com os dizeres "Fora, Temer", os manifestantes circularam em frente à casa do peemedebista, acusado de "golpista" pelo grupo.

Por ser considerada área de segurança, a rua foi fechada pelos guardas e o fluxo de veículos está interrompido nos dois sentidos. O grupo já se dispersou.

Temer estava em sua residência e seu retorno a Brasília está previsto ainda para este domingo.