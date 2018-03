Grupo protesta contra Rodrigo Maia no Rio

Rio - Um pequeno grupo de manifestantes protestou em frente ao condomínio onde mora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em São Conrado, zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 27. Eles gritaram palavras de ordem contra a emenda que prevê anistia ao caixa 2 e em apoio ao pacote das dez medidas contra a corrupção. Alguns vestiam camisetas com a foto do juiz Sergio Moro.

Maia não se encontrava em casa – estava em Brasília, onde deu entrevista coletiva ao lado do presidente Michel Temer (PMDB) e do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), em que foi anunciado um acordo para barrar a anistia. Temer disse ser “impossível não vetar uma matéria como a anistia ao caixa 2”. Maia disse que o debate “nunca aconteceu”.

O ato foi convocado pelos movimentos Foro do Brasil, Nas Ruas e Vem pra rua. Eram cerca de 30 pessoas. Eles divulgaram o ato do próximo domingo, contra a anistia ao caixa 2 e de endosso ao pacote anticorrupção. O ato irá acontecer em todo o País, em pelo menos 50 cidades, segundo o Vem Pra rua.