Grupo protesta contra política habitacional em Brasília Um grupo de cerca de 150 pessoas fez um protesto na manhã desta quinta-feira, 21, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, com críticas à política habitacional do governo Dilma Rousseff. A presidente participou ontem da abertura da 5ª Conferência Nacional das Cidades, quando anunciou que o Palácio do Planalto quer a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida, "independentemente do que ocorra em 2014".