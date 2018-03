Grupo promete propostas para reforma política até agosto

Brasília - Com o fim do recesso branco na próxima semana, o Grupo de Trabalho da Reforma Política da Câmara dos Deputados fará no dia 8 de agosto sua primeira reunião para discutir o cronograma de atuação e iniciar a análise das propostas que integrarão o anteprojeto. O coordenador do grupo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que é possível definir algumas posições e anunciá-las no dia 22 de agosto. "Já vamos apresentar propostas", garantiu.

Os 15 deputados devem se reunir para definir por onde começar os trabalhos, uma vez que determinados pontos da reforma, como financiamento de campanha e sistema eleitoral, são considerados os mais polêmicos. "A reforma é (uma discussão) muito ampla", comentou o petista.

Na semana passada, o Grupo de Trabalho lançou um portal para receber sugestões da população pela internet. No dia 15 de agosto, será promovido uma audiência pública com entidades civis sobre o tema.