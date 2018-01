Grupo projeta mensagem religiosa no Congresso: 'Brasileiros, tenham fé'

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 20 religiosos se reuniu na noite de terça-feira, 27, para realizar uma oração pelo País. O grupo se reúne semanalmente às terças na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, um dos pontos mais famosos da capital federal, mas desta vez o local escolhido para o encontro foi Congresso Nacional.

Diferentemente de outras ocasiões em que apenas rezaram, os religiosos - evangélicos, católicos e espíritas - projetaram uma mensagem nas duas torres do Congresso: "Brasileiros, tenham fé".

