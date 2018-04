Grupo para analisar impeachment deve ser criado hoje

A Comissão Especial da Câmara Legislativa que analisará o mérito do pedido de impeachment do governador afastado, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), será formada ainda nesta quinta-feira, 18, segundo informou esta tarde o deputado distrital Antônio Reguffe (PDT). A reunião está marcada para as 15h30.

Veja também:

Aprovada abertura de ação para impeachment

Impeachment passará por várias etapas antes da confirmação

Paulo Octávio muda de ideia e cancela entrevista coletiva

Governo espera STF para tomar medidas no DF, diz Padilha

Arruda deve desistir de habeas corpus

Bosco: Paulo Octávio já redigiu renúncia

Manifestante provoca tumulto na PF

Entenda a operação Caixa de Pandora

Esta manhã, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a abertura do processo de impeachment do governador, acusado de ser o chefe de um esquema de corrupção local, conhecido como "Mensalão do DEM". Arruda está preso desde a semana passada na Superintendência da Polícia Federal por obstrução das investigações.

Os deputados calculam que, se o parecer da Comissão Especial for favorável ao prosseguimento do processo e o texto for aprovado pelo colegiado, o assunto chegará à pauta do plenário dentro de 40 dias contados a partir de hoje.