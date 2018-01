Grupo nega ter fechado acordo ou repassado dinheiro

Nas anotações do ex-diretor da Petrobrás havia ainda um registro sobre outro negócio da J&F que estava em andamento em 2012: a tentativa de compra do Grupo Rede Energia. "Nunca foi assinado um documento com o Paulo Roberto. A (negociação da) Rede Energia nunca passou por ele", enfatizou a assessoria da J&F. "Isso é um absurdo."

Em conversa reservada, um executivo da J&F atribui o porcentual que aparece na planilha de Costa ao quanto ele buscava receber de comissionamento na intermediação de compra da Astromarítima - e não valor que supostamente voltaria para o grupo. Em abril, a Astromarítima informou que Costa tentou levar a J&F para investir na empresa. Confirmou pré-contrato de "intermediação de negócios" com o ex-diretor e que ele receberia, se feito o negócio, 5% de comissão.