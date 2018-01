Grupo na Câmara discutirá PEC de policiais militares

O líder do DEM na Câmara, Ronaldo Caiado (GO), disse nesta terça-feira, 20, que um grupo de trabalho será criado para discutir o encaminhamento da Proposta de Emenda à Constituição que estabelece um piso nacional para policiais militares e bombeiros, a PEC 300. Caiado participou de uma reunião com representantes dos policiais e com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN).

Segundo relato de Caiado, Alves já convocou a primeira reunião do grupo, que deve ter a participação de dois representantes da categoria, para quarta-feira, 21. O grupo terá até 16 de setembro para tentar "entendimento com os governadores e com o governo federal" sobre a proposta.

Policiais militares e bombeiros protestam desde o início da tarde no Salão Verde da Câmara e pedem a aprovação da PEC.