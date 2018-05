Grupo mascarado faz protesto contra corrupção no PR Um grupo com aproximadamente 50 pessoas, a maioria vestida de preto e com máscaras do personagem do filme V de Vingança, fez uma manifestação nesta tarde em Curitiba. Eles se reuniram na Praça Santos Andrade, em frente à Universidade Federal do Paraná (UFPR), de onde foram em direção ao Centro Cívico, onde ficam as sedes dos três poderes. "Sabíamos que o feriado atrapalharia para reunir mais pessoas, mas o importante é mostrar que tem pessoas vendo a corrupção e tentando fazer alguma coisa contra", disse um dos manifestantes.