Grupo ligado a Cid Gomes vai deixar PSB do Ceará O grupo do PSB Ceará ligado ao governador Cid Gomes formado por 40 prefeitos, mais de 200 vereadores, 10 deputados estaduais e quatro deputados federais anunciou nesta quarta-feira, 25, após a reunião extraordinária da Executiva Nacional do partido, a saída da legenda.