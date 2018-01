Grupo invade Ministério do Desenvolvimento Agrário em protesto pela reforma agrária

BRASÍLIA - Integrantes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade (FNL) invadiram o prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, às 3h50 desta terça-feira, 2, em manifestação por reforma agrária e demarcação de terras indígenas e quilombolas.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o grupo é formado por cerca de 100 pessoas. As vidraças da frente do ministério foram quebradas e a porta arrombada para a entrada dos manifestantes na madrugada.

Eles ainda estão no ministério e devem se reunir com o ouvidor agrário nacional, desembargador Gecino José da Silva Filho.

No prédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário também despacham funcionários do Ministério do Esporte, da Controladoria-Geral da União e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Pela manhã, os manifestantes chegaram a interditar parcialmente o Eixo Monumental, via principal de Brasília, que dá acesso aos ministérios e ao Congresso Nacional. O trânsito foi liberado posteriormente.