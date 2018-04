Grupo invade área de Dantas e prevê mais 15 ocupações O MST invadiu na madrugada de domingo a Fazenda Cedro, em Marabá, sul do Pará. A área pertence à Agropecuária Santa Bárbara, do Grupo Opportunity, de Daniel Dantas. Em protesto contra o Supremo Tribunal Federal (STF), as ações devem continuar - 15 áreas do Opportunity estão na mira do MST e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).