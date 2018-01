Grupo interdita parte de acesso à casa de Calheiros Um grupo de aproximadamente 20 manifestantes ocupa, no fim da tarde deste sábado, uma faixa de uma via paralela à residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Mais cedo, eles tentaram entrar na rua que dá acesso a casa do peemedebista, mas uma barreira das polícias legislativa e militar impediu a entrada.