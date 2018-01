Grupo inicia caminhada por reforma política em SP

Um grupo de cerca de 300 manifestantes que participa de ato em defesa da reforma política com concentração no vão-livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) iniciou na noite desta terça-feira, debaixo de chuva, uma caminhada que interdita a pista da Avenida Paulista no sentido Consolação.

Ao som de músicas que criticam a imprensa e o Congresso, os manifestantes são seguidos pela Polícia Militar (PM), que não interfere na caminhada, e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Eles defendem uma reforma política feita por meio de plebiscito para a convocação de uma Constituinte exclusiva e cantam paródias como "Se você pensa que o Congresso é sério, o Congresso não é sério não".

Nomes como a ex-candidata do Psol a presidente, Luciana Genro, e o cantor Fernando Anitelli, vocalista do grupo Teatro Mágico, já discursaram no alto do caminhão, que neste momento vai à frente da passeata. "A impressão que deu é que aquele povo (da manifestação de sábado, 1) estava usando o volume morto do cérebro", disse Anitelli, em crítica aos artistas e aos demais manifestantes que participaram do ato pelo impeachment da presidente reeleita, Dilma Rousseff.