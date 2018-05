Grupo gay pede retratação de Puccinelli O Grupo Gay da Bahia (GGB) resolveu enviar ao governador do Mato Grosso do Sul (MS), André Puccinelli (PMDB), uma carta de repúdio por suas declarações. Ontem, em uma reunião com empresários, Puccinelli ofendeu o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, com palavras de baixo calão.