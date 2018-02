Grupo Estado promoverá sabatinas no Rio e em SP

Em mais uma iniciativa para revelar os projetos e o perfil dos políticos que pretendem governar as maiores capitais do país, o Grupo Estado vai promover, de 21 de agosto a 8 de setembro, sabatinas com os principais candidatos a prefeito de São Paulo e Rio de Janeiro. A cobertura eleitoral será marcada ainda por pesquisas eleitorais do Ibope, reportagens especiais sobre problemas urbanos, debates e o projeto Vereador Digital - um banco de dados na internet com informações sobre mais de mil candidatos à Câmara Municipal de São Paulo. Nas sabatinas, os candidatos, um a um, responderão a perguntas feitas por representantes de todos os veículos do Grupo Estado - os jornais O Estado de S.Paulo e Jornal da Tarde, o portal estadao.com.br , a Agência Estado e a Rádio Eldorado. Interativos, os eventos serão transmidos via internet, pela TV Estadão. INTERATIVIDADE Os primeiros a serem sabatinados serão os candidatos do Rio, até o dia 29 deste mês (veja quadro). De 1º a 8 de setembro será a vez dos concorrentes à prefeitura paulistana. O público poderá enviar perguntas por e-mail e também participar dos eventos nos locais onde serão realizados - o auditório do Grupo Estado, em São Paulo, e a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas pela internet, no site www.estadao.com.br/sabatinas. PROBLEMAS E SOLUÇÕES A série de reportagens temáticas do Estado sobre problemas de São Paulo teve início no último dia 4, com o tema habitação - um dos assuntos tratados na revista Grandes Reportagens - Megacidades, publicada pelo jornal no dia 3. O texto mostrou que um em cada quatro paulistanos vive em uma das 1.565 favelas ou um dos 1.128 loteamentos irregulares da capital. A seguir, no dia 11, foi a vez do meio ambiente. A reportagem informou que, por conta da baixa qualidade do ar de São Paulo, os moradores são mais propensos a doenças respiratórias. Na edição de amanhã será a vez do tema trabalho e desenvolvimento econômico. Sempre às segundas-feiras, até o dia 29 de setembro, o Estado ainda vai abordar os tópicos desenvolvimento social; saúde; educação; cultura, lazer e esporte; segurança; e transporte e trânsito. Em cada uma das reportagens, Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Paulo Maluf (PP), Gilberto Kassab (DEM), Soninha Francine (PPS) e Ivan Valente (PSOL) - os seis principais candidatos a prefeito da capital - terão espaço para apresentar os projetos com os quais pretendem enfrentar os problemas em questão. O projeto Vereador Digital é uma iniciativa inédita para auxiliar os eleitores da maior cidade do país a escolher seus representates no Legislativo. O portal estadao.com.br vai hospedar uma página de internet para cada um dos candidatos que aceitarem participar do banco de dados. As páginas, disponíveis a partir da quinta-feira, terão informações sobre escolaridade e renda, filiação partidária e número na urna, além de foto e link para o site oficial do candidato (leia texto abaixo). PESQUISAS Em parceria com a TV Globo, o Estado vem publicando, desde o dia 20 de julho, levantamentos de intenção de voto do Ibope em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. Já houve duas rodadas de pesquisas, e estão previstas outras quatro até a realização do primeiro turno da eleição. No final de setembro, o Grupo Estado promoverá ainda um debate entre candidatos a vice-prefeito de São Paulo. O cargo ganhou importância por conta da possibilidade de o futuro prefeito - ou prefeita - disputar o governo do Estado no meio do mandato, seguindo os passos de José Serra (PSDB), que em 2006 deixou o comando da Prefeitura de São Paulo para seu vice, Gilberto Kassab. O debate, assim como as sabatinas, será transmitido ao vivo pela TV Estadão.