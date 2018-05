Grupo Estado e TV Gazeta promoverão debates eleitorais

"A parceria com a Gazeta adiciona a TV aberta às demais iniciativas multiplataforma do Estadão nestas eleições, no papel, nas mídias digitais e na rádio", disse o diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour. "Essa parceria com o Estado dará mais peso político aos debates, pois eles serão transmitidos simultaneamente pela TV e pela Rádio Gazeta, pela Rádio Eldorado e pelo portal de internet estadao.com.br", afirmou o diretor de Jornalismo da TV Gazeta, Dacio Nitrini.

A série deve ter início no dia 3 de agosto, com os concorrentes ao governo paulista. No dia 24 de agosto, o debate será entre os candidatos ao Senado. José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) serão os convidados no dia 14 de setembro, a pouco mais de duas semanas do primeiro turno. Se houver segundo turno, os dois mais votados para o governo paulista voltarão aos estúdios da TV Gazeta no dia 6 de outubro, e os presidenciáveis, no dia 13.

Regras

O formato dos programas estabelece que os candidatos debaterão entre si e responderão a perguntas de jornalistas dos dois grupos de comunicação. Um dos entrevistadores será o jornalista Paulo Markun, contratado pela TV Gazeta após sua saída da presidência da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura. A mediadora dos programas será Maria Lydia Flandoli, âncora do Jornal da Gazeta.

"Os debates terão um formato clássico, do tipo que mais expõe os candidatos", afirmou Nitrini. "Essa é uma das vantagens da televisão. Os eleitores terão a oportunidade de julgar se os candidatos serão sinceros e firmes ao defender suas propostas para o País."

Apenas os principais candidatos devem participar dos debates estadual e nacional. Os representantes de partidos pequenos serão convidados a apresentar suas propostas, um a um, em programas jornalísticos da emissora no decorrer da campanha.