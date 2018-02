Grupo entra em confronto com a PM em Guarulhos-SP Um grupo de 30 manifestantes entrou em confronto nesta quinta-feira, 7, com as Polícias Ambiental e Militar em Guarulhos, na Grande São Paulo, logo após a presidente Dilma Rousseff participar de um evento no Centro Educacional Unificado (CEU) no bairro Pimentas. No evento, Dilma anunciou a liberação de obras para a mobilidade urbana na cidade.