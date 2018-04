Grupo do PT coloca Dilma como candidata ideal em 2010 O grupo Mensagem ao Partido - corrente do PT criada em 2007 com o objetivo de recuperar a confiança da legenda após o escândalo do mensalão - emitiu manifesto com diretrizes para o desenvolvimento do Brasil depois da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto, que se estende por quatro páginas, foi finalizado no encerramento da convenção nacional realizada pelo grupo.