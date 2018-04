Grupo do PMDB da Câmara se autointitula 'G-8'

Se não bastasse o chamado G-8, surgem os ?emergentes?, parlamentares que começam a ostentar poder com a bênção do G-8. O líder do partido está em apuros. Acusado de ser complacente com o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) na distribuição dos cargos fora e dentro da Câmara, Alves explica: ?Mas ele tem uma bancada de 18 deputados, o que posso fazer??

Alves se referia à influência de Cunha além do seu reduto. Pelo menos quatro deputados do PMDB de Minas, três peemedebistas de Goiás e até o pastor cearense Pedro Ribeiro fecham com ele. Depois de comandar direta e indiretamente a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nos últimos quatro anos, Cunha recebeu a incumbência de indicar o presidente da estratégica Comissão de Minas e Energia. O escolhido foi o peemedebista carioca Bernardo Ariston. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.