Grupo de Temer já busca diálogo com movimentos sociais

Aliados do vice-presidente Michel Temer já começaram a buscar diálogo com movimentos sociais para minimizar as chances de revoltas populares caso o impeachment da presidente Dilma Rousseff seja aprovado no Congresso Nacional. A votação na Câmara acontece neste domingo, 17.

Dando como certa a saída da petista, interlocutores do peemedebista passaram a buscar contatos para abrir as conversas. É o caso do deputado Carlos Marun (PMDB-MS), que integrou o Conselho Nacional das Cidades durante cerca de uma década.

Há cerca de dez dias, o deputado conversou com representantes de movimentos de luta pela moradia que têm assento no colegiado. “Hoje não existe conversa. Passado o processo, é necessário que se recupere o ‘partido da habitação’”, disse Marun, segundo quem o contato não foi um pedido de Temer. “Não foi uma conversa de cooptação, mas de abertura de diálogo”, afirmou.

Segundo dois deputados do Solidariedade ouvidos pelo Estado, Temer conversou com o presidente nacional do partido, Paulinho da Força (SP), para intermediar o contato com movimentos sociais. O deputado também comanda a Força Sindical, a segunda maior central do País, atrás apenas da Central Única dos Trabalhadores (CUT), ligada ao PT

Parlamentares mais próximos a Temer dizem desconhecer que o vice-presidente tenha feito tal apelo a Paulinho. O vice-presidente recebeu a bancada do Solidariedade na manhã de sexta-feira, 15.