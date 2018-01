Grupo de Roseana tenta cassar Lago A coligação Maranhão A Força do Povo, que apoiou a candidata e senadora Roseana Sarney (DEM) ao governo do Maranhão em 2006, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para pedir a cassação do governador Jackson Lago (PDT). A alegação é a suposta omissão de dados da prestação de contas da campanha. O governador e o vice afirmaram ao Tribunal Regional Eleitoral que a representação teria sido apresentada fora do prazo e o argumento foi aceito. A coligação sustenta, agora, que não há prazo para este tipo de ação.